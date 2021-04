Acusa Frida Sofía a Enrique Guzmán de tocarla indebidamente

La cantante Frida Sofía reveló un turbio suceso de su pasado: dijo que su abuelo, el también cantante Enrique Guzmán, la tocó indebidamente en sus partes íntimas desde que tenía 5 años.



En una entrevista que dio a un programa de televisión de difusión nacional, la intérprete de "Ándale" contó que sentía mucho asco al recordar los momentos que vivió con Enrique. "Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", contó la famosa, visiblemente afectada.