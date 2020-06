Acusa ex yerno de Rutilio agresión de escolta

Cd. de México.

Un escolta de la hija del Gobernador Rutilio Escandón disparó contra Juan Armendariz, quien se presume es la ex pareja de María Escandón.



En un video que Armendariz difundió en redes sociales, se aprecia que al bajarse de una camioneta un hombre le dispara en la pierna.

"Me acaban de disparar, señor Gobernador", dijo el afectado.

El hecho ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego que Armendariz acudiera a ver a su hijo Juan Carlos y dejarle unas flores, según contó en publicaciones de redes sociales.

"Un balazo en la pierna el costo por ver a mi hijo. Y dejarle unas flores un día antes del Día del Padre", aseguró.

"Señor Gobernador del Estado de Chiapas, María Escandón aquí con su amante, con el que me engañó, no me deja ver a mi hijo desde hace tres meses y este pendejo agarra y me pega un tiro".

Al lugar, arribaron patrullas de la Policía Municipal.

La Fiscalía del Estado de Chiapas informó que ya indaga los hechos que ocurrieron en el centro de la ciudad.