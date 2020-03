Acusa el presidente montaje de Reforma

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que fue objeto de un "montaje" en el Aeropuerto de Tijuana, porque ahí se le preguntó sobre si se haría un examen de coronavirus.

"Estaba en Tijuana para venirme acá y en el aeropuerto, a la entrada, hay un equipo médico y me ponen el termómetro como cualquier pasajero, me toman la temperatura, entro al aeropuerto y ya cuando voy a entrar al avión sale un tipo, una persona, otro pero ya con un periodista, del REFORMA.

"Y le digo: ´Oye ya me tomé la temperatura´. Entonces el del REFORMA me dice ´por qué usted no se deja tomar la temperatura´ y siguió insistiendo de ´por qué no hace usted caso a las recomendaciones´ y le dije ´pues eres un provocador con todo respeto´.

"Hoy ese incidente, ese montaje, porque inclusive llegué aquí en la noche a Culiacán y a la salida del avión me vuelven a tomar la temperatura y lo hago porque todos debemos hacerlo y afortunadamente 36 grados, o sea que estoy bien. Pero, veo las redes sociales y dicen que me negué a que me tomaran la temperatura. Están muy molestos porque no aceptan la transformación, pero yo soy perseverante, yo no doy ni un paso atrás, somos millones los que queremos que haya un verdadero cambio. Vamos hacia adelante", narró en un video.

Ayer, REFORMA informó que en la puerta del embarque del Aeropuerto de Tijuana, el Mandatario federal se negó a que le tomaran la temperatura.

El personal de la aerolínea del vuelo de Volaris no pudo explicar también por qué el Presidente no llenó el test de prevención del coronavirus.

Inclusive, evadió contestar si se realizaría la prueba del coronavirus tras darse a conocer que estuvo hace 10 días con el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien dio positivo.

"No voy a caer en ninguna provocación", expresó el Mandatario federal tras desahogar varios actos en Baja California.

Hoy, en el video grabado desde Culiacán, López Obrador afirmó que el coronavirus no es la "peste".

"Estoy en el Hotel Lucerna, aquí me he hospedado siempre desde antes de ser Presidente. En este hotel, estuvo uno de los primeros infectados por el coronavirus, desde luego ya se limpió, hay sanidad y el coronavirus no es la peste.

"Tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas, la sana distancia, que estemos en nuestras casas si las actividades no son fundamentales", comentó el Presidente.

El tabasqueño se lanzó nuevamente en contra de sus adversarios a quienes criticó por exigir su aislamiento ante el repunte de casos de coronavirus en el País.

"¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle, imagínense. No habría conducción, habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan. Y eso es lo que quieren: que haya un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del País de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo", expresó.

Y, durante un evento que tuvo esta tarde en Badiraguato, Sinaloa, López Obrador tildó a REFORMA de ser un "boletín de los conservadores".

"Les comentaba que ayer en Tijuana salgo y me toman la temperatura y salgo bien, 36 de temperatura, y ya paso como cualquier persona, pero al entrar al avión aparece un personaje, otro con otra pistola de esas que utilizan para tomar la temperatura, con un periodista que venía provocándome, acosándome que por qué no estoy en mi casa, que por qué no estoy cumpliendo con las recomendaciones del salud, un periodista del REFORMA que es una prensa fifi, un boletín de los conservadores", agregó el Presidente.