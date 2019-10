Acusa de difamación el jefe de superdelegados

Ciudad de México.

Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo y jefe de los superdelegados federales, envió un mensaje de "amor y paz" a quienes lo acusan de ordenar la injerencia de dichos funcionarios en el proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena.

En alusión a Yeidckol Polevnsky, quien aspira a repetir en el cargo de dirigente y que ayer amagó con denunciar a los delegados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), García criticó las acusaciones "sin fundamento".

"Es tanta felicidad que nuestro trabajo nos da que con sinceridad les digo: amor y paz a las personas cuya vida y nombre es de mentira y difaman sin fundamento", publicó anoche en Facebook.

Anteayer, Polevnsky y presidentes estatales de Morena acusaron a García, exsecretario de Organización de Morena, de entregar el padrón de militantes a los superdelegados.

-¿Usted va a denunciar a Gabriel García y a los delegados?, se le preguntó.

"No quisiera generalizar, porque yo creo que seguro hay delegados decentes, que no se presten a hacer este tipo de cosas; también creo que han manipulado a la gente, que la han engañado, que le han dicho que son instrucciones y es lo que hay que hacer, y que hay gente que no sabe y que está haciendo esas tareas", dijo la dirigente.

"Nosotros no podemos ser cómplices de gente que está haciendo este tipo de acciones, entonces tendremos que denunciar ante la Función Pública, tenemos que hacer las denuncias, vamos a platicar con las áreas jurídicas para que nos digan qué tipo de denuncia, cómo se hace, todo ese tipo de cosas, vamos a ver qué compete".