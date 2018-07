Acusa el ´Chima´ Ruiz falta de tiempo con Tri

Ciudad de México

Marco Antonio Ruiz, técnico del Tri Sub 21 que no superó la Fase de Grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, aseguró que no tuvo tiempo suficiente para poner a punto a este grupo que buscaba refrendar la medalla de oro.

"Afectó al final de cuentas que no hayamos tenido este grupo al final de cuentas completo, todavía tuvimos un jugador que llegó hasta el último día para viajar", explicó el "Chima" Ruiz al llegar a la Ciudad de México.

"Es difícil lograr un funcionamiento cuando no se tiene tiempo para trabajar, esto no es magia, son horas de entrenamiento, son días de ponerse de acuerdo, de coordinar situaciones, en esta ocasión no nos alcanzó, en Toulon lo pudimos hacer pero desgraciadamente ahora no se lograron los objetivos".

Un grupo de jugadores y parte del cuerpo técnico llegaron anoche a la capital del País, luego que la Selección igualó a uno con Haití, sin posibilidades de disputar las Semifinales.

"Veníamos de un torneo muy bueno donde competimos contra las mejores Selecciones del mundo pero así es esto, hay veces que no se nos da, tampoco la fortuna estuvo con nosotros", apuntó, por su parte, el volante Diego Lainez.

"El apoyo está, ahí estamos viendo las nuevas reglas, se está dando de buena manera", dijo al referirse a la regla 20/11.