Acusa brutalidad de agentes de la Border. Presenta demanda federal

McAllen, Tx.- Aaron Soto, quien fuera arrojado al suelo mientras estaba esposado y pateado en la cara por dos agentes de policía de McAllen en 2016, presentó una demanda federal en contra de la ciudad y los oficiales que lo agredieron, por uso excesivo de la fuerza.

En la demanda se señala que el uso excesivo de fuerza por parte de los ex policías de McAllen, Ulysses Bautista y Luis Zúñiga, durante el arresto de Soto por conducir intoxicado, "no estaba justificado".

El incidente ocurrió en el centro de McAllen, aproximadamente a las 01:00 horas del 13 de mayo de 2016, cuando Zúñiga detuvo a Aaron Soto, después de que éste circulaba en sentido contrario a la circulación.

Soto fue arrestado bajo sospecha de conducir intoxicado después de una prueba de sobriedad administrada por Zúñiga, quien llamó a Bautista para que lo ayudara.

En el video grabado por la cámara de la patrulla se puede ver a Soto esposado escupir en la cara del agente, mientras lo subían a la parte trasera de la patrulla.

La grabación muestra a Zúñiga tirando a Soto al suelo, mientras se ve a Bautista pateándolo en la cara, mientras Soto estaba esposado.

Se destaca a demás que el detenido no representaba ninguna amenaza para los oficiales y que no midieron su reacción hacia éste cuando escupió a uno de ellos, además se alega que el departamento de Policía no tenía, un procedimiento para el uso de la fuerza.

Bautista fue despedido del departamento en julio de 2016 después de una investigación interna y Zúñiga renunció en septiembre de ese año.

Bautista fue condenado por un delito menor de opresión oficial en enero, y el juez de distrito Mario Ramirez Jr. suspendió su sentencia de cárcel de 30 días y lo puso en libertad condicional por seis meses.

Tras la agresión en su contra, Soto fue trasladado al Centro Médico UT en San Antonio para recibir tratamiento por una fractura facial y ahora solicita 750 mil dólares en pago por daños, para cubrir los gastos de su hospitalización, tratamiento médico y psicológico continuo, resultado de la paliza" que recibió.

