Acusa Anaya torpeza de AMLO con fiscales

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador cometió doble torpeza por presentar una lista de candidatos a Fiscalía General de la República y a las fiscalías especiales, afirmó Ricardo Anaya.

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente afirmó que el abanderado Morena ignora lo que establece la Constitución y propone a excolaboradores y a personas ligadas a él.

“Hay dos enormes torpezas: la primera es no entender el procedimiento, no entender que a quien corresponde hacer la convocatoria y el listado de los 10 candidatos es al Senado, no a un candidato.

“Segunda, lo que se requiere es que quienes ocupen estos cargos sea gente autónoma, independiente de los partidos políticos, para que la ley se aplique sin distingos partidistas”, dijo Anaya previo a un mitin con simpatizantes en Mazatlán, Sinaloa.

El panista insistió en que el tabasqueño muestra un “desconocimiento brutal” de la Constitución y de la ley.

“Por si no se ha enterado, ya no le corresponde al Presidente de la República iniciar el procedimiento proponiendo ternas. Es facultad del Senado emitir una convocatoria y hacer una lista de 10 candidatos a ese cargo (de Fiscal General)”, subrayó.

Luego de poner en duda que López Obrador vaya a ganar las elecciones presidencial del primero de julio, Anaya explicó que, antes de pensar en los nombres, antes de definir los nombramientos, primero se requiere una reforma integral al articulo 102 constitucional.