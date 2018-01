Acusa Anaya al PRI de buscar hacer trampa electoral

Cd. de México.- Ricardo Anaya, precandidato presidencial de "Por México al Frente", acusó que el PRI buscará hacer trampa en las elecciones del próximo 1 de julio.



Para contrarrestar eso, el ex líder del PAN hizo un llamado a que no haya compra de votos y a que se respete la voluntad de los ciudadanos en las urnas.



"Debemos hacer un llamado para que en esta elección la gente se pueda manifestar en absoluta libertad, que no haya compra de voto, que se respete la decisión de la gente", aseveró Anaya en entrevista con medios.



"El PRI, ustedes los saben, intenta hacer trampa en los procesos electorales, nosotros vamos a estar atentos, vigilantes a que se respete el voto de los ciudadanos, y convencidos de que vamos a ganar de manera contundente".



De gira en Baja California Sur, el precandidato de la alianza PAN-PRD- Movimiento Ciudadano destacó que esa entidad, gobernada por el panista Carlos Mendoza Davis, es el primer lugar nacional en crecimiento económico, el segundo Estado en el que proporcionalmente se generan más empleos y la entidad de la República en el que más se ha disminuido la pobreza.



Sin embargo, el panista propuso un régimen fiscal especial para la entidad, luego de que, criticó, ha sido severamente dañada por la reforma fiscal del 2013, la cual derivó en que todos los productos se encarecieran.



"Se requiere un régimen especial para Baja California Sur para poder hacer frente a esta realidad", afirmó el aspirante presidencial.