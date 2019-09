Acusa AMLO que lo registraron en 26 empresas

El registro se dio el pasado 11 de agosto en Boca Del Río Veracruz.



"Ayer me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT donde registran empresas y apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas, me rayé, me convertí en empresario", dijo en tono de broma durante su conferencia mañanera.



El Mandatario señaló que también registraron como socia a su esposa, lo cual, aseguró, es falso.



"No tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero", afirmó.

"Decirle a la gente que no tengo empresas y que no soy socio de nada, ni mi esposa, están muy mal acostumbrados".



Acusó que podría tratarse de alguien que busca hacer negocios a través del engaño, o bien, de sus adversarios.



"Como sea, si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que, en efecto, constituye estas empresas, que pueda hacer negocio engañando que yo soy socio de la empresa o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos", señaló.



Agregó que el SAT ya está investigando y esperará el informe para determinar si interpone una denuncia.