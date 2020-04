Acusa AMLO que grandes empresas despiden

Cd. de México, México.

"Las empresas pequeñas, las microempresas, las Pymes, están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios, mujeres y hombres, están actuando de manera muy responsable, heroica, porque son los que están cuidando más el empleo de sus trabajadores, es donde ha habido menos despido", dijo en conferencia mañanera.

"En cambio, las grandes empresas, no todas desde luego, una minoría, porque la mayoría de las grandes empresas también están cumpliendo, le permitieron a sus trabajadores retirarse y les mantienen su sueldo y sus prestaciones; sin embargo, hay un grupo en el que despidieron a sus trabajadores, entonces estamos dando seguimiento a esta situación y le vamos a presentar el día de hoy con el propósito de hacer un llamado a empresarios, sobre todo medianos y grandes empresarios para que nos sigan ayudando".

Asimismo, criticó que los despidos tienen que ver con el "outsourcing". "Tiene que ver mucho con el famoso outsourcing porque casi el mismo número de trabajadores despedidos ahora, que tiene desde luego mucho más justificación de lo que está sucediendo, porque se está cayendo la economía, no hay consumo, bueno, esto mismo se dio en diciembre del año pasado si ustedes recuerdan, que habían 700 mil nuevos trabajadores inscritos en el seguro y en un mes se cae el número de inscritos, en más de 300 mil, así como ahora", comentó. "No queremos que el mal comportamiento de unos vaya a ser secundado por otros, estamos a tiempo para hacer un llamado respetuoso, primero a los que están haciendo esto, que rectifiquen, es de sabios cambiar de opinión".

En tanto, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que no hay un fundamento legal para despedir y/o dejar de pagar a empleados durante la emergencia sanitaria. Informó que entre el 13 de marzo a 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo.

Las grandes empresas son en donde se ha registrado la mayor separación de los trabajadores, precisó la funcionaria. Por su lado, el titular del IMSS, Zoé Robledo, explicó que solo en marzo se perdieron 130 mi empleos. "El 38%, unos 130 mil trabajadores, en un lapso de 8 semanas, pierden su seguridad social, es decir, un trabajador cuando es separado, empiezan a contar 8 semanas y ya no tiene acceso a los servicios médicos del IMSS", mencionó.

"Pero el 62%, unos 216 mil trabajadores que fueron ya separados, como no tenían 8 semanas previas en su trabajo, la Ley establece que ya no tienen acceso a servicios de salud en el IMSS, desde luego que los tienen en otras instrucciones". Ante esto, llamó a las empresas a ser solidarias debido a que el derecho a la salud puede significar la vida o la muerte de una persona.

"Lo queremos hacer notar, porque en una situación ordinaria el dato que observamos tiene que ver con el pago de las cuotas, hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa que sus trabajadores tengan acceso a servicio médicos, lo que es muy relevante en el contexto de la pandemia", sostuvo. "Las microempresas han aguantado, tienen mayor solidaridad hacia sus trabajadores, pero las grandes empresas están todo el tiempo haciendo sus cálculos y hoy pueden poner en riesgo la vida de sus trabajadores". ...Y se compromete Maseca a ayudar El Presidente aseguró que tras la reunión de ayer con empresarios de Nuevo León, el dueño de Maseca se comprometió a no aumentar el precio de la harina para evitar el alza en el precio de la tortilla. "Ayer me reuní con un grupo de empresarios de Monterrey y destaco algo que es de interés público, el dueño de Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas, lo agradezco", dijo.

El Mandatario reiteró su compromiso con las pequeñas empresas y afirmó que la inflación bajó debido a que no está aumentando la gasolina. "Vamos adelante, vamos saliendo, yo estoy optimista a pesar de la crisis transitoria vamos a salir adelante pero tenemos que participar y ayudar todos, mejor dicho, seguir ayudando todos como lo estamos haciendo", expresó.