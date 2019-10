Acusa AMLO que Coparmex defiende facturas falsas

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de apoyar las facturas falsas.

Cuestionado en su conferencia matutina de prensa sobre la inconformidad de empresarios por la ley antifactureras aprobada ayer en San Lázaro, ya que consideran sería una persecusión a los buenos contribuyenes, el Mandatario dijo que no tiene razón la inconformidad.

"No, al contrario, el que nada debe nada teme, la ley, se puede decir que delito grave el falsificar facturas, el crear empresas fantasma para evadir impuestos, pero si ellos no falsifican facturas, si ellos no constituyen empresas fantasma ¿Qué les va a preocupar?", respondió.

El tabasqueño se dijo "anonadado" por la reacción de los empresarios, en particular la Coparmex, ante la nueva ley.

"¿Cómo una organización empresarial se opone a eso?", cuestionó, "Lo que están demostrando es que estaban de acuerdo con estos ilícitos, no estoy hablando de todos los empresarios, sino de los dirigentes".

"¿Cómo y en dónde queda la honestidad y la decencia del conservadurismo? ¿No que eran gentes de bien? ¿No los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los viene viene. Me dejó anonadado este asunto".

López Obrador dijo que esa posición ante las reformas aprobadas y hasta presentar amparos, es su derecho, pero advirtió que se trata no solo de un asunto legal sino moral, que los deja "muy mal parados".

"Imagínense que estén defendiendo facturas falsas, y ya hablamos de cómo es el procedimiento", dijo.

Los factureros estaban protegidos y apoyados, ahora lo estamos constatando, expuso.

"Es como cuando el rey va desnudo, el niño inocente que en el desfile señaló que el rey iba desnudo y todo el mundo empezó a notarlo, así estamos ahora. ¿Cómo van a defender eso? Es increíble".

El Mandatario insistió en sus cuestionamientos a la Coparmex y criticó la incapacidad de rectificar en su error de apoyar a anteriores gobiernos.

"Me he encontrado gente muy honesta que me ha dicho me equivoqué, voté por los anteriores Gobiernos y reconozco que me equivoqué, pero hay quienes se aferran, no son capaces de rectificar, no actúan con humildad, se regodean en lo mismo, hasta el ridículo (...) ... porque esto de la Coparmex, imagínense", expresó.

-Pero no es sólo lo de la Coparmex, también es el CCE, se le planteó.

"Pero ellos lo ven de otra manera, a lo mejor sólo vi lo de la Coparmex, pero no veo la misma actitud, en el caso de la Coparmex es como si fuera un partido político, como una oposición", respondió.