Acusa AMLO expresiones retrógradas en marchas

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció este martes que, durante las manifestaciones en su contra, realizadas el fin de semana, se registraron expresiones retrógradas.

El Mandatario federal se refirió a la leyenda de una de las mantas exhibidas en las marchas, en la que se decía que quienes votaron por el tabasqueño carecían de cerebro.

"Esa manta decía: los que votaron por AMLO no tienen cerebro. ¡No se midieron! ¡No, no, no! Es un pensamiento retrógrada, pero no se dan cuenta", expresó.

El Jefe del Ejecutivo atribuyó las protestas en su contra a que las medidas aplicadas por el nuevo Gobierno, a favor de los pobres y en contra de la corrupción, incomodan a quienes se hacían de recursos gracias a los negocios que realizaban, en el pasado, con cargo a los recursos públicos.

"Cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, es que lo primero que se tiene que aceptar es que se está enfermo para poder tratarse", manifestó.

"Entiendo que, además de las demandas, hay molestia, porque se están llevando a cabo cambios. Ofrezco disculpas por las molestias que ocasionan los cambios, pero son necesarios, ya no se podía seguir así, era mucho bandidaje oficial y se toleraba. Hay quienes piensan de otra forma y lo respeto, pero cero corrupción, cero impunidad y justicia. Aunque no les guste, por el bien de todos, primero los pobres".

López Obrador insistió en que no cederá en su proyecto, ya que no está dispuesto a convertirse en un gobernante mediocre, que termine en el "basurero de la historia".