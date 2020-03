Acusa Amlo al PAN de hacerse el ´pato´

Xochistlahuaca.

Sin decir explícitamente sus nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de haberse hecho "patos" por no haber apoyado su propuesta de elevar a rango constitucional y garantizar los apoyos sociales a adultos mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes, en cambio, reconoció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de sí haber apoyado su iniciativa.

En un encuentro con las comunidades indígenas de este municipio, y acompañado del gobernador priista Héctor Astudillo, el titular del Ejecutivo federal reconoció que a pesar de que Morena es el partido con mayor número de diputados en San Lázaro, no le alcanzaba para votar por su reforma, por lo que recibió la ayuda del tricolor y otras fracciones para que se aprobara su reforma constitucional.

"Hubo ya en la Cámara de Diputados una reforma constitucional, falta nada más en el Senado; pero para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita no sólo la mayoría simple, no es 50% más uno, sino son las dos terceras partes de la votación. No es fácil conseguir esto, que se logre una reforma constitucional.

¿Por qué se logró si Morena, -el partido que me impulsó, al que yo pertenezco, pero tengo licencia, porque ya no soy el presidente de Morena, soy el presidente de todos los mexicanos- ese partido que tiene mayoría, pero no mayoría absoluta, tiene más que otros partidos, pero no alcanza para tener mayoría absoluta?".

"Se logró que otros partidos apoyaran, lo quiero dejar aquí claro, de manifiesto, el partido de donde viene el gobernador apoyó esta reforma. Sólo un partido, que no voy a mencionar, se hizo ´pato´", dijo.

Ante esto, algunos asistentes al evento comenzaron a gritar "¡Fue el PAN, fue el PAN!".

QUISIERA QUE AVANZARAMOS MÁS APRISA

El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que se desespera porque el avance de la transformación de México va lenta debido a la burocracia y porque, acusó, existen intereses creados en sexenios anteriores que buscan seguir robando.

"Nos llevó varios años lograr el triunfo para la transformación de México, pero no va ser en vano, se los aseguro, no voy a fallarles, va haber transformación.

"Me desespera, porque a veces quisiera que avanzáramos más a prisa, pero me dejaron un toro viejo echado, reumático, mañoso y corrupto. Todos tenemos que pararlo y empujarlo".

En un encuentro con la comunidad amuzgo y mixteca, el titular del Ejecutivo federal, acompañado del gobernador Héctor Astudillo, indicó que "hay mucha gente del antiguo régimen que no quieren que haya cambios porque no quieren dejar de robar pero se van a ir acostumbrando. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. ¡Me canso ganso!".