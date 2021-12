Acusa AMLO al INE incurrir en dilación

"Son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros", reprochó.

El jueves pasado se dio a conocer que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, elaboró una propuesta para que el ejercicio de revocación de mandato, previsto para el próximo 10 de abril, se aplace hasta en tanto la Corte resuelva la controversia constitucional o bien el Poder Legislativo autorice un incremento presupuestal.

Previo a que sesionara el Consejo General y se votara la propuesta, López Obrador consideró que iba a estar difícil que los consejeros no la avalaran y los acusó de estar en contra de la democracia.

"Deberían de estar promoviendo los del INE este método democrático, la democracia participativa, porque la democracia no se agota nada más en el día de la elección constitucional, es una forma de vida", indicó.

"Pero son muy conservadores los que están en el INE. A lo mejor me equivoco y hoy nos dan la sorpresa, pero está, como dirían los jóvenes. Bueno no, no. Está muy difícil".

El titular del Ejecutivo recordó que la Corte, al admitir a trámite la controversia, determinó no conceder una suspensión provisional, argumentado que la falta de recursos no justifica la no realización de la revocación, pues es un mandato constitucional.

La controversia se suscitó luego de que la Cámara de Diputados aprobara un recorte de casi cinco mil millones de pesos al presupuesto del INE, que ha estimado que la consulta costará alrededor de 3 mil 830 millones de pesos.

López Obrador dijo que la revocación de mandato, aprobada por el Legislativo a propuesta suya, es un ejercicio democrático y será un hecho histórico.

Deberían de estar promoviendo los del INE este método democrático, la democracia participativa, porque la democracia no se agota nada más en el día de la elección constitucional, es una forma de vida". Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

APRUEBAN

Avalan posponer revocación

El Consejo General del INE avaló posponer la consulta de revocación de mandato del Presidente agendada para abril de 2022, debido al recorte presupuestal de casi 4 mil 913 millones de pesos aplicado al organismo.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto, presentó hoy ante el Consejo General el proyecto de acuerdo, y afirmó que el organismo no es el que pone en riesgo la realización de la consulta, sino los que tomaron la "decisión política" de negar los recursos.

"Lo que se propone no es suspensión, es posponer la realización de algunas actividades de la revocación.

"Todo parece indicar que el Presidente y la ciudadanía quieren que se haga la revocación, si esto es así, el INE también quiere, pero conforme a la ley.