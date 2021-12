Acusa AMLO abusos de empresarios en medio de inflación

"Vamos también a transparentar el quién es quién en los precios, porque con la inflación que se está registrando hay quienes están abusando. "Si la inflación es del 6%, es del 7%, ellos están aumentando productos al 15%, al 20% y se tiene el dato", comentó López Obrador.

En conferencia desde Villahermosa, Tabasco, el Mandatario federal dio a conocer que ya el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pidió a los empresarios no abusar de la inflación. "Ya el Secretario de Hacienda ayer lo comentó, habló con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para que nos ayude hablando con empresas con el propósito de que no abusen, que no sean ventajosos.