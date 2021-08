Acusa al presidente de pervertir el Estado

El senador por Movimiento Ciudadano Dante Delgado acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de pervertir el Estado de Derecho para someterlo a su voluntad.

En un carta pública al mandatario, Delgado advirtió que al instaurar su "Presidencia imperial" ya contaba con el control del Congreso, por lo que se propuso lograr la captura del Poder Judicial y aseguró que este fue entregado de manera aberrante por el PAN y por el PRI.

"Con la aprobación de las reformas constitucionales a la prisión preventiva y al Poder Judicial, que impusiste al Congreso, creaste mecanismos ´legales´ para colocar tu voluntad por encima de la ley, para intimidar, controlar o castigar a quien piense distinto a ti y a quienes tienen la obligación de impartir la justicia en México", sostuvo.

En el documento de tres cuartillas, el legislador recordó a López Obrador que el 6 de diciembre de 2018, la mayoría de Morena, con la complacencia del PAN y del PRI y de sus legisladores, se aprobó la reforma constitucional al Artículo 19, con lo que se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El emecista consideró esta reforma una violación a los derechos humanos, ya que concede al Ministerio Público y al "poder en turno" una "desproporcionada y perturbadora potestad para coartar el derecho a la libertad y pisotear la presunción de inocencia".

Dante Delgado afirmó que las implicaciones de una reforma de esta naturaleza son devastadoras, ya que no hay nada más sagrado que la libertad.

"Por un periodo de tiempo conveniente a tus intereses, cualquiera puede ser encarcelado y, aunque sea liberado después de un proceso y una sentencia absolutoria, la extorsión política sufrida y el daño a su reputación serán irreparables. Es lamentable verte tan cerca de Porfirio Díaz y tan lejos de Juárez", sostuvo.

El emecista afirmó que esto no fue suficiente para el presidente, ya que su siguiente objetivo fue la captura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"La primera señal de sumisión la dio el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, al avalar la consulta popular para decidir si se enjuiciaba o no a los ex presidentes. Lo hizo, primero, ignorando el hecho de que la justicia no se consulta, se hace valer y, segundo, ante lo deficiente de tu solicitud, decidió hacerte la chamba y reformular la pregunta en lugar de aplicar la ley", agregó.

El legislador se refirió también a la reforma constitucional al Poder Judicial, la cual fue elaborada dentro de las cuatro paredes por Zaldívar y sin consultar a Ministros, Magistrados, jueces o especialistas del derecho.

"La reforma vulnera el principio de división de poderes y violenta la justicia, porque termina de golpe con la independencia de jueces, Magistrados y los somete a un Consejo de la Judicatura controlado por ti, a través del presidente de la Corte y de consejeros ajenos al Poder Judicial", afirmó.

Delgado acusó a López Obrador que pese a presumir de ser un estudioso de la historia, sigue al pie de la letra los métodos del pasado.

"Espero seas consciente que los héroes patrios, los personajes a los que hacer referencia en tus discursos por su compromiso republicano y su devoción por la democracia, hoy estarían frente a ti, estarían combatiéndote. Andrés Manuel, has incurrido en omisiones, errores y excesos imperdonables; espero al menos tengas claro que lo que le estás haciendo a la justicia en México es un acto de traición a la patria".