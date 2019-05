Acusa a titular de ASEA de corrupto

Villahermosa, Tab.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, acusó a Luis Vera Morales, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de ser un corrupto y chantajista, por lo que dijo, que este organismo debería estar integrado por especialistas y gente honesta, incluso el morenista reveló que a él lo intentaron extorsionar.

Al ser cuestionado sobre la postura asumida por el titular de la ASEA, quien ha insistido que no existe un estudio de impacto ambiental para la construcción de la refinería, el mandatario tabasqueño aseguró que en este organismo impera la corrupción, por lo que se debe analizar quienes son los que lo encabezan.

"No hay ninguna disputa yo sostengo que el señor Luis Vera que está al frente de la CEAS es un chantajista y corrupto, tengo pruebas y a mí me exigió, me sugirió un despacho de abogados para que tramitara los permisos", indicó.

"He venido diciendo, lo denuncié incluso desde que iniciaron los trabajos en octubre...no hice la denuncia ante ustedes más que suficiente", agregó.

López Hernández precisó que no presentó la denuncia ante las instancias judiciales porque la propuesta que le hizo Vega Morales no fue por escrito; sin embargo insistió que sí existió solo que no la aceptó.

"No, porque pues, no soy ingenuo, el señor no me dio una oferta por escrito, pero yo lo hago público, porque no tengo nada que esconder. Yo creo que hay que tener al frente de instituciones como esa a académicos a gente honesta", refirió.

El mandatario estatal aseguró que la construcción de la refinería es un hecho, por lo que auguró que vienen mejores tiempos para Tabasco, ya que inicia la mayor inversión federal en la historia de un Estado y de un municipio como Paraíso.

"Se van a invertir ahí un poco más de 161 mil millones de pesos para la construcción de una refinería, se va a complementar ese viejo sueño de los tabasqueños y hoy estoy en condiciones de confirmarlo, se va a construir el ferrocarril Dos Bocas a Estación Chontalpa", reveló.