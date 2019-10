Acusa a taxistas de ser corruptos

Ciudad de México.

Luego de las manifestaciones de los integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas (MNT) que causaron caos vial en la Ciudad de México, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que solo participaron el 0.4% del total de taxistas y que se encuentran abiertos al diálogo pero que no se permitirá volver a prácticas de corrupción que solo benefician a unos cuantos.

"El Gobierno de la Ciudad de México está abierta al diálogo pero debe quedar claro que el combate a la corrupción no es negociable, no volveremos a prácticas opacas que benefician a unos cuantos y que afectan a la mayoría de los taxistas y usuarios. La ciudadanía quiere taxis derechos y que beneficien a sus usuarios y lo que no quiere es corrupción", dijo en un video en redes sociales que fue publicado por la noche una vez concluidos los bloqueos.

Detalló que la Ciudad de México vivió una serie de bloqueos que afectaron a muchos capitalinos, y explicó que estos bloqueos en realidad fueron realizados por el 0.4% del universo de los concesionados de los taxis que hay en la Ciudad.

"La razón fundamental por lo cual algunos taxistas hicieron estos bloqueos es por qué están enojados porque el Gobierno de la Ciudad ha realizado una serie de acciones para acabar con la corrupción y garantizar la seguridad del servicio".

Asimismo reiteró que se terminó con el "coyotaje" con la digitalización de la revista y la licencia de conducir tipo B, y que gracias a ello se cerraron "históricos" centros de corrupción de El Coyol y La Virgen.

"Se estableció el programa de registro obligatorio de taxis, para asociar la placa con sus conductores responsables. Estamos comprometidos con la modernización del servicio y por ello desarrollamos desde el Gobierno, una aplicación telefónica gratuita que ya está disponible para taxistas, y que ayuda a los usuarios también con un botón de auxilio".

Detalló que la segunda etapa de dicha aplicación, que estará disponible a finales de este año, permitirá como en las plataformas telefónicas solicitar un taxi.

Finalmente, indicó que en la mesa de diálogo del día de hoy con la Secretaría de Gobernación los taxistas se comprometieron a que no habrá más bloqueos, añadió: "el 99% de los taxistas están de acuerdo acabar con la corrupción y todos los días buscan de forma honesta un sustento de vida".

La Jefa de Gobierno aseguró que el 99.6 por ciento de los taxistas están de acuerdo con acabar con la corrupción.

Ayer por la tarde, y luego de cuatro horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, líderes de taxistas acordaron la integración de grupos jurídicos de trabajo para revisar la legalidad de las aplicaciones tipo Uber, Cabify y Didi.

Además prometieron no realizar más bloqueos durante la atención de sus demandas.

Los cuatro acuerdos con autoridades tras bloqueos

>Luego de que el Movimiento Nacional de Taxistas dialogara por más de cuatro horas con las autoridades para que se regularicen las aplicaciones de transporte público en el país, la Secretaría de Gobierno (Segob) difundió los acuerdos obtenidos a través de un comunicado.

En la reunión estuvieron presentes servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México.

Los choferes se manifestaron en Paseo de la Reforma, Santa Fe, el Aeropuerto y diversos puntos de la capital afectando vialidades desde la mañana de este lunes.

Los acuerdos:

1.- Se suspenden los bloqueos a las vías de comunicación por parte de los taxistas.

2.- Se llevarán a cabo reuniones periódicas con los equipos jurídicos del Gobierno Federal, los gobiernos de la CDMX y el Edoméx, y de la organización, a fin de concretar una ruta jurídica para que las instancias competentes determinen la legalidad de las aplicaciones móviles.

3.- Regularizar los operativos que realiza la SCT a nivel nacional en las zonas federales.

4.- Reunión el lunes 14 de octubre de 2019, a las 13:00 horas, en la Secretaría de Gobernación.