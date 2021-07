Acumulan ´vulcas´ llantas viejas

Valle Hermoso, Tam.- Sin un lugar en dónde tirar o deshacerse de las llantas viejas, los propietarios de las principales vulcanizadoras de Valle Hermoso acumulan los neumáticos a la intemperie.

"No hay quien pase por ellas, no tenemos aquí un mueble grande para poder ir a tirarlas y no sabemos ni en dónde", dijo el dueño de una vulcanizadora, quien no quiso identificarse.