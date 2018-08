Acumulan basura en ´mercadito´

Río Bravo, Tam.- Cumple 38 días la basura acumulada en un cuarto de la parte de atrás del mercadito ubicado en la avenida Francisco I. Madero, zona Centro y es que el camión de la basura, aunque si pasa por este lugar, no se digna a llevar a cabo el servicio de recolección, pues pasan de largo, aunque ven que esta bodega está rebosando de basura, además de que los malos olores que despide el lugar ya están llegando hasta la otra cuadra de la calle Baja California con Quintana Roo. Describen comerciantes del "mercadito" que no sólo huele a podrido y heces sino que ahora se desprende un ligero olor a animal muerto, lo cual atrae a las ratas y cucarachas a la zona, afectando no sólo las ventas a los comerciantes de sus alrededores, sino también la salud de quienes tiene que pasar por esta calle. En este lugar se puede encontrar desde basura orgánica e inorgánica, tela, plástico, desechos de comida, jeringas, vidrios, entre muchas otras cosas más.

AFECTA. Ventas y la salud de los transeúntes de la zona.