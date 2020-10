Acumula México 77 mil 163 muertes por Covid-19

La Secretaría de Salud confirmó 560 nuevas muertes por Covid-19 en el País, con lo que suman 77 mil 163.



Además, informó que hay 738 mil 163 casos acumulados, 4 mil 446 más que ayer.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que se estiman 37 mil 344 casos activos, lo que representa el cuatro por ciento del total de la epidemia.

De acuerdo con el reporte técnico diario, hay 186 mil 183 casos sospechosos sin una muestra de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad.

Además, se registran 35 mil 563 casos sospechosos con muestra y posibilidad de tener un resultado, así como 93 mil 803 sin posibilidad de resultado.

"Porque la muestra fue tomada en una unidad de salud pero no llegó a un laboratorio, o sí llegó pero no cumplió con las características", explicó Alomía sobre la razón de no contar con un resultado.

El índice de positividad, agregó, es del 40 por ciento.

"Hoy tenemos el incremento de un punto porcentual", señaló.