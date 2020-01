Acumula gas y explota negocio

Matamoros, Tam.- La acumulación de gas en uno de los negocios de comida en el área del Food Court de Plaza Fiesta, originó una explosión que puso en riesgo la vida de uno de los bomberos.

Fue alrededor de las dos de la tarde cuando se reporto el siniestro, por lo que los elementos de Bomberos y Protección Civil llegaron hasta el lugar de los hechos, en donde se observo un incendio en la parte intermedia de dos establecimientos de este lugar.

Al momento de que los tragafuegos ingresaron a tratar de sofocar el incendio, provino una explosión que puso en peligro la vida de uno de los bomberos que se encontraba en el lugar atendiendo la contingencia.

El comandante de la corporación Humberto Salazar, señaló que pese a esta explosión no se presentaron personas lesionadas, solo una con crisis nerviosa y el bombero que sufrió el accidente pero no presentó ninguna lesión. Explicó que el acumulado de gas que se presentó en el lugar al momento de la primera flama de fuego, es que se vino la explosión, misma que no causo más que daños materiales en el inmueble.

Manifestó que fue necesario el desalojo todas las personas que estaban cerca del lugar, esto para evitar que se presentara un accidente mayor.

Indicó que de acuerdo a la información, el conato de incendio se presentó en el negocio denominado Taco Inn, mismo que se propagó a otro establecimiento que estaba junto al antes mencionado.

Uno de los elementos de bomberos estuvo a punto de sufrir un grave accidente.