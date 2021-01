Acumula gas doméstico un aumento de 3 pesos

Río Bravo, Tam.- Contra todo pronóstico, las gaseras en la región, en un año, han subido más de tres pesos el litro, luego de que a inicios de 2020, se encontraba en poco más de ocho.

No obstante que el Gobierno Federal, ha difundido que no hay autorizado un incremento a los hidrocarburos, parece ser que gaseras no temen al accionar de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).