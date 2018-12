Acumula 13 mdd colecta en línea para el muro

Miramar Beach, Florida

Un veterano de la Fuerza Aérea ha recabado millones de dólares en línea para el muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera entre México y Estados Unidos, pero no queda claro cómo se entregará ese dinero al gobierno.

La página de Brian Kolfage en GoFundMe ha acumulado más de 13 millones de dólares para el muro hasta el viernes por la tarde. La página de la colecta, que se inició hace menos de una semana, dice que la meta es recaudar 1.000 millones de dólares.

En una declaración publicada en la página, Kolfage afirma que no se trata de un fraude y que se había puesto en contacto con el gobierno de Trump para discutir cómo entregar los fondos.

Funcionarios de la Casa Blanca no han respondido un correo electrónico enviado el viernes para pedirles comentarios.

Los ciudadanos pueden enviar dinero como "regalo para los Estados Unidos", de acuerdo con el Departamento del Tesoro. Pero no queda claro si el Departamento de Seguridad Nacional puede aceptar regalos.

Kolfage, de Miramar Beach, Florida, escribió que los donadores recibirán un reembolso si no se logra la meta.

La página hizo que Kolfage y sus actividades en redes sociales llamaran la atención.

NBC News reportó que Kolfage, quien resultó herido en la guerra de Irak y perdió tres extremidades, operaba una página de Facebook llamada "Right Wing News" y sitios que promocionaban teorías conspirativas. Dijo a NBC que no mencionó la página porque "no quería que fuera una distracción".

"Mis asuntos personales no tienen nada que ver con el muro", dijo Kolfage.

En un correo electrónico enviado el jueves a The Associated Press dijo que trabajó en "Right Wing News" pero que el resto de la historia de NBC "no es verdad".

Kolfage no respondió el viernes a varias solicitudes de comentario de la AP.

OTORGAN CONTRATO PARA ERIGIR TRAMOS

La empresa SLSCO Ltd recibió un contrato del gobierno estadunidense para construir 22 kilometros de muro secundario y 15 de muro de reemplazo en áreas de California en la frontera con Mexico, informó ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

La CBP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército otorgaron el contrato con fondos aprobados en el presupuesto de 2018, sin relación con los prototipos que ordenó el presidente Donald Trump ni con la disputa por la aprobación del presupuesto para 2019 que se mantiene entre la Casa Blanca y el Congreso.

La compañía deberá construir los muros en los sectores de San Diego, Yuma y El Centro, en California, y tendrá un costo de 287 millones de dólares.

Se anticipa que la construcción del muro secundario de San Diego comience en febrero de 2019, y la del muro de reemplazo en julio siguiente.

El muro de reemplazo sustituirá varios diseños obsoletos de la barrera secundaria existente con un nuevo muro de bolardo de acero de 30 pies de altura, y los 22 kilometros de muro secundario incluyen obras en Calexico, en Tecate y en Andrade, que son prioridades operativas en a frontera.

Las obras deben mejorar la capacidad de cada sector para impedir los cruces fronterizos ilegales y actividades de tráfico de drogas y de personas.

La adjudicación de la obra es parte de la implementación de la Orden Ejecutiva 13767 del presidente Trump, también conocida como Mejoras de Seguridad Fronteriza e Inmigración.