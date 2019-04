Acuerdan fortalecer programas del IMSS

Cd. Madero, Tam.- Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, encabezadas por el delegado estatal, Fernando López Gómez, se reunieron con dirigentes de organizaciones de productores de caña de azúcar de tres estados de la república, en donde se dieron a conocer planes y programas de trabajo a desarrollar para el presente año 2019.

En su intervención, López Gómez informó los programas en los cuales se estará priorizando el servicio para el fortalecimiento de la atención médica, entre los cuales destacó: cobertura médica, citas para consulta de especialidades, atención en los servicios de urgencias y disposición de camas de hospitalización.

De igual forma, en la agenda se revisaron de manera conjunta, avances en temas como abasto de medicamento, pensiones, afiliación y cobranza, consultas y traslados a tercer nivel de atención, de los trabajadores afiliados a las organizaciones y sus familias.

La reunión se llevó a cabo en el Hospital General Regional (HGR) No. 6 del IMSS en ciudad Madero, y asistieron: el secretario de Desarrollo Sustentable de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Francisco Purata González; el asesor Regional de Seguridad Social de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, C. N. C., Andrés Camacho Salas, así como representantes de estas agrupaciones de los municipios de Pánuco y El Higo, Veracruz; de Xicoténcatl, Tamaulipas; y del Naranjo, en el estado de San Luis Potosí.

Mientras que por el Seguro Social acudieron el jefe de Prestaciones Médicas, Raúl de León Escobedo; la directora del HGR No. 6 de ciudad Madero, Karina Silva Vera; la coordinadora de Atención y Orientación al Derechohabiente, Sayda Soto Castillo, el jefe de Desarrollo de Personal, Moisés Malpica Córdoba; y el encargado de la jefatura de Servicios Administrativos, Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez.