Acuerdan crear comité de artistas

Al respecto el profesor César Aráguz comentó: "Tuvimos una reunión de artistas convocada por nuestra diputada Casandra de los Santos y la verdad resumo sólo con esto, ha sido una de las reuniones más productivas a las que he asistido. Sólo me queda agradecer por su interés en los artistas y vamos de la mano en este camino. Mucho por lograr y vamos juntos".

Por su parte la licenciada Casandra De Los Santos, dijo que desea ver una ciudad llena de cultura y hará todo lo posible para que esto suceda, pues en Río Bravo hay mucho talento, no es justo que no sean valorados y no tengamos un lugar donde expresarnos. "Deseo que esta ciudad destaque por su cultura y grandes artistas", dijo.