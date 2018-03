Acuerdan AMLO y empresarios mesa sobre nuevo aeropuerto

Ciudad de México

Con un apretón de manos, Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acordaron llevar a cabo una mesa técnica con 15 personas, cinco de ellas del gobierno federal, para analizar la viabilidad técnica en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Tras varios días de señalamientos entre ambos personajes por las obras del NAICM, hoy López Obrador y Castañón sostuvieron un panel ante empresarios de la construcción reunidos en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción.

Durante su participación y en la etapa de preguntas y respuestas, el aspirante presidencial aseveró que hay corrupción en la obra del nuevo aeropuerto y reiteró su plan para suspender la obra en el Lago de Texcoco y los contratos ya firmados sirvan para hacer dos pistas aéreas en la Base Militar de Santa Lucía en el Estado de México.

“Traen una estrategia de asustar a la gente con lo del aeropuerto, con la revisión de los contratos, qué quieren que a ojos cerrados firmemos un cheque en blanco para comprometer el presupuesto del sexenio próximo, eso no. No podemos tolerar la corrupción. No establezco relaciones de complicidad con nadie, no para llegar a ser presidente voy a ser alcahuete de corrupción, prefiero no ser presidente, mi dignidad no tiene precio”, expresó.

Sin embargo, el tabasqueño flexibilizó su postura y propuso la conformación de una mesa técnica con 15 integrantes: cinco que representen su posición, cinco al CCE y empresarios, y cinco miembros más del gobierno federal.

“Vamos a revisar técnicamente el proyecto, sin asustar a nadie propongan a ustedes cinco técnicos ustedes, cinco del gobierno, cinco de nosotros, ya a partir de hoy a la revisión y con toda honestidad, si procede o no procede. Vamos a analizar todas las alternativas, esa es la invitación”.

Se pronuncia la Canaero en contra de la propuesta.

>La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que agrupa a la mayoría de las aerolíneas comerciales en el país, se pronunció en contra de la mesa técnica acordada entre los empresarios y Andrés Manuel López Obrador para analizar la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto.

>“En relación al acuerdo pactado en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, que su Cámara Empresarial sostuvo el día de hoy con el candidato de la alianza Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, queremos manifestar respetuosamente nuestra enérgica protesta para llevar a cabo la mesa técnica para analizar la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)”, indicó la carta que la Canaero le envió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

>En la carta, la Canaero apuntó que la viabilidad de la obra no está a discusión, pues su diseño y construcción fue analizado y discutido durante varios años por expertos e instituciones internacionales en aeronáutica como el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación de los Laboratorios MITRE; la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA); la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Sorprende la seriedad de respuesta de AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, respondió con ironía al presidente Enrique Peña Nieto sobre que habrá incertidumbre si se revierten las reformas estructurales y la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

“Espántame panteón”, dijo López Obrador al explicar en un video que el gobierno federal busca generar miedo entre los mexicanos sobre sus propuestas.

El aspirante dijo que con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se comprometen cerca de 250 mil millones de pesos hasta el 2024.

Ciudad de México/El Universal