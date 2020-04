Acuerda Fecanaco no pagar impuestos durante contingencia por coronavirus

Cd. Victoria, Tam.- La Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (FECANACO) acordó no pagar impuestos a ninguno de los tres niveles de Gobierno durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por Coronavirus, esto representará un promedio de 14 mil 833 millones, alrededor de 333 mil 333.33 pesos mensuales en gravámenes federales.

"Es un posicionamiento que se está dando a nivel nacional donde se estará buscando respaldar al sector empresarial principalmente hacia el Gobierno Federal, si bien el Estado ya dio una prórroga con el tres por ciento", reveló el presidente de la CANACO Victoria, José Luis Loperena González, "no se está diciendo no pagar, se está diciendo que en estos meses de contingencia no se paguen mientras dure la contingencia y una vez que se reanude la actividad buscaríamos con el amparo pagar sin multas".

La FECANACO se integra por Cámaras locales de Comercio en los municipios de Altamira, Camargo, Madero, Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria y representa aproximadamente a veinte mil empresas a nivel estatal. El representante del comercio organizado en esta localidad dijo que se buscará obtener apoyos adicionales con los tres niveles de Gobierno debido a que lo obtenido con esta suspensión de pagos será insuficiente para afrontar las pérdidas económicas por la contingencia.