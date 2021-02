Acudirá Cabeza de Vaca ante Congreso de la Unión

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se traslada este miércoles hacia la Ciudad de México para presentarse ante la Cámara de Diputados para ser notificado en persona sobre el proceso de Desafuero que la Fiscalía General de la República solicitó en su contra.

"-Me enteré-por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero", dijo en breve mensaje luego de asistir a la ceremonia de Honores por el Día de la Bandera en el parque la Loma en esta capital, "una vez concluido este mensaje me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifique las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público de la Federación".

Fue la tarde-noche del martes cuando circuló un documento de la Cámara de Diputados en donde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Moisés Ignacio Mier Velazco, turnó la solicitud de desafuero en contra del mandatario tamaulipeco en la orden del día de la sesión de mañana jueves, "las y los tamaulipecos deben de tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza, ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar, y voy a seguir luchando por mi estado, por mis ideales, por mis convicciones", recalcó el gobernador García Cabeza de Vaca.

Mensaje integro del Gobernador

"He dado y daré la cara"´ dice gobernador ante acusaciones

El día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero.

Como lo he dicho reiteradamente: en mi vida privada y pública, siempre me he conducido conforme a la ley.

Durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas., a ustedes les consta.

Esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última.

Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara.

Quiero informarles que, una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen la acusación que ha formulado el ministerio público de la Federación.

Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa.

Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer, hace un año, cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones. Que casualidad!

Las y los tamaulipecos deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza.

Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar y voy a seguir luchando por mi estado, mis ideales, por mis convicciones,voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos.

Es un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver. Algo les preocupa.

La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad. Vamos a enfrentarla como siempre lo hemos hecho.