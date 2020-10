Acuden limpiaparabrisas con alcaldesa de Victoria por el acoso de estatales

Cd. Victoria, Tam.- Mujeres limpiaparabrisas acudieron al Ayuntamiento solicitando la intervención de la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal ya que en los últimos ocho meses han sido víctimas de acoso constante por parte de elementos de la Policía Estatal, los cuales, les amenazan con arrestarlas por 36 horas debido a que no cuentan con autorización para ejercer esa actividad en la vía pública.

"Entramos con el jefe Jaime -Cruz Espinosa- y ya nos explicó que está en proceso, que ahorita por momento no hay permisos -que no es un permiso-, es una identificación para que cualquiera que pasara de la Policía Estatal se la mostráramos", dijo Gabriela Guadalupe ´N´, representante de los franeleros del crucero avenida José Sulaiman y Hombres Ilustres, "los policías se portaron muy prepotentes con nosotros... no nos agreden, nos insultan verbalmente que si no nos vamos nos van a llevar al Dos Zaragoza detenidas".

Fue el mes de abril de 2015, durante la administración del exalcalde Alejandro Etienne Llano, cuando se implementó por primera vez un padrón de limpiaparabrisas en los principales cruceros de la localidad, fue a petición de la Secretaría de Seguridad Pública de la pasada administración estatal quien solicitó al Ayuntamiento ese registro para combatir el ´halconeo´ al servicio del crimen organizado; actualmente son alrededor de 500 limpiaparabrisas apostados en las principales calles y cruceros de la localidad.