Acuden a la nueva consulta nacional

Como parte de la segunda consulta ciudadana del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se instalaron en Reynosa 6 mesas de votaciones, con el objetivo de conocer si la ciudadanía está a favor o en contra de 10 planes del gobierno federal, con el nombre "10 programas prioritarios".

Entre los temas a votar a favor o en contra, están la creación del tren maya, el desarrollo del istmo de Tehuantepec en Oaxaca, la construcción de la refinería dos bocas en Tabasco, la implementación de un programa llamado Sembrando Vida, el aumento de pensión a los adultos mayores, un programa de apoyo económico a estudiantes, un estimulo a quienes no tienen oportunidad de estudio o empleo, pensión a discapacitados, acceso a internet y atención médica.

Durante el primer día de votaciones en la casilla instalada en la plaza principal hicieron fila hombres y mujeres mayores de 30 años, entre las voces, se dijo.

"Es algo novedoso, ningún presidente electo había hecho un ejercito similar y me parece bien, las casillas están bien organizadas, considero que de lo que vengamos a contestar dependerá si se harán o no los proyectos".

A los ciudadanos se les entregó una boleta con 10 casillas, en todas los incisos eran "Sí" y "No" ante los 10 cuestionamientos de los programas prioritarios, junto con otra papeleta en la que se explica la idea principal de cada proyecto.

Esta evaluación causo molestia en algunos, quienes consideraron no se les dio oportunidad de añadir ideas a las propuestas.

"Hay cosas interesantes por ejemplo con el tren maya, estoy a favor pero me gustaría que no fuera a repercutir en el medio ambiente, en lo que no estuve de acuerdo para nada es en los jóvenes que no estudian o trabajan, porque aquí si hay oportunidades solo que son flojos, si les dan dinero se harán más dependientes, deberíamos de fomentar el auto empleo y la fuerza de voluntad.

Para participar solo es necesario acreditar la nacionalidad mexicana a través de alguna identificación, el proceso comenzó ayer y culminará este domingo.

A través de sus redes sociales, López Obrador hizo un llamado a salir a las calles para ejercer su derecho.





¿Qué se vota?

Creación del Tren Maya

Desarrollo del istmo de Tehuantepec

Construcción de la refinería Tabasco

Programa llamado Sembrando Vida

Aumento de pensión a adultos mayores

Programa de apoyo para estudiantes

Estímulo a quienes no tienen oportunidad de estudio o empleo

Pensión a discapacitados

Acceso a internet

Atención médica