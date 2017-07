Acude Duarte a Tribunal para comparecer por extradición a México

Guatemala, Guatemala.

Al llegar al lugar, se le cuestionó si tenía privilegios en la cárcel guatemalteca.



"No tengo comentario", contestó.



El ex Mandatario sólo dijo que habrá un comunicado al final de la audiencia para informar lo que suceda.



Ayer, Duarte no acudió ante los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, al alegar problemas de salud.



El Tribunal, sin embargo, entregó a sus abogados la resolución completa del fallo que ordena su envío a México.



En ella se especifica que para formalizar su extradición se debe finalizar el otro proceso con el que también se pretende que enfrente a la justicia mexicana, el cual es conocido por el Tribunal Quinto.



La solicitud de extradición contra Duarte proviene de dos órdenes de aprehensión giradas por un juez de Xalapa, Veracruz.



La primera es por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público.



La segunda petición contempla los delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, según informes entregados por la Fiscalía de Veracruz a la PGR y la Cancillería.