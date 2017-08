‘¿A CUÁNTOS LES DOLIÓ EL TÍTULO?’ Truena Matías contra arbitraje y sanción

Zapopan, Jalisco

A diferencia de José Luis Higuera, quien dijo el martes que institucionalmente no hablarían del arbitraje ni de la sanción a su entrenador, ayer Matías Almeyda descargó su inconformidad en contra de lo asentado por el cuerpo arbitral del sábado.

El pastor de las Chivas, quien fue sancionado dos juegos, abrió hoy su conferencia preguntando a los reporteros.

“¿Hay libertad de expresión?, les pregunto, ¿existe?”, cuestionó el estratega.

“Se supone, ¿no?, entonces yo quisiera preguntarles a ustedes ¿por qué me expulsaron a mí?”.

Almeyda escuchó cuando un comunicador le leía el boletín difundido por la Comisión Disciplinaria, pero luego aclaró que esa redacción no coincidía con la realidad de los hechos y por la que en realidad le dieron dos juegos de sanción.

“Lo oficial dice otra cosa”, interrumpió.

“Se ve que tenemos informaciones diferentes, estoy siendo suspendido porque supuestamente les dije que eran un desastre, cosa que es mentira”.

El entrenador de las Chivas, tras una larga explicación, reconoció que el cruce con el juez de línea José Luis Camargo fue el que provocó su expulsión.

“Le dije y métanle todos los títulos que quieran hoy a esto: ‘A cuántos les dolió que saliera campeón Chivas’, por eso el línea se alejó y dijo ‘este señor se va”, relató Almeyda.

“En ningún momento insulté, los maltraté, es una opinión mía, pero me llama la atención que a muchos se les dice ‘a la próxima se va’, pero a mí me fueron y me dieron dos fechas. Saquen sus conclusiones de lo que pasa”.

El estratega argentino aclaró que antes sólo le dijo a Camargo que el penal que decretó en contra de su equipo, en su opinión, no era penal.

“Cuando cobran el penal me arrimo, salí de mi zona como salen todos los entrenadores, porque si no todos estaríamos expulsados todo el tiempo, salgo de la zona porque cuando llamo a un árbitro y es difícil que venga, me arrimé le dije al línea (Camargo) que para mí no era penal, él me dijo ‘para mí sí’, le dije que a mí no y me empezó a levantar el tono de su voz”, recordó.

“Si hablo bien, me gusta que me contesten bien, el uso de autoridad no me va. Entonces en un momento de excitación mía por el penal, porque hay un mínimo roce, pero está bien cobrado, aunque se podrían cobrar 70 de esos”.

El timonel se quejó de que al resto de los entrenadores de la Liga el arbitraje no los juzga igual su comportamiento en el área técnica.

“Veo a todos (los otros técnicos) por eso digo que a muchos les habrá molestado este doblete que hizo Chivas, esto descontando el plano deportivo”, afirmó.