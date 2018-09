Actuará en el Súper Tazón

Ciudad de México

Maroon 5 presentará el espectáculo de medio tiempo en el próximo Súper Tazón, informaron fuentes a los portales Variety y Us Weekly.

El grupo encabezado por Adam Levine se encuentra actualmente de gira para promover el álbum Red Pill Blues, lanzado en noviembre de 2017, que incluye temas como "Like Lovers Do" y "Girls Like You".

El Súper Tazón LIII se llevará a cabo el domingo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.