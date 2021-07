Actuará en telenovela

Espinoza Paz ha tenido una regresión y lo que vivió a los 16 años de edad, cuando iniciaba su camino dentro de la música y la composición, ahora lo vuelve a recordar gracias a su personaje de la recién estrenada telenovela "La Desalmada".

Y es que cuando era joven tenía una gran conexión con la música, pero no sólo eso, sino que la gente a su alrededor, cuando lo veía cantar, confiaba en él y le decían que tenía una gran estrella, que iba a llegar lejos y eso fue un gran impulso para seguir su sueño dentro de la música.

Ahora, el artista no sólo es conocido dentro de la escena de la música banda y norteña, sino que también por encarnar al músico llamado "Espinoza" que, como él en algún momento, toca muchas puertas para poder salir adelante.

A CARGO DE TEMA PRINCIPAL

Espinoza no sólo es actor de la novela, sino el compositor y cantante del tema principal "Mi Venganza", algo que para él es un orgullo y la continuación de ese sueño que tenía desde muy joven.

Su personaje es habitante de Ichámal, pueblo en el que se desarrolla la historia. Siempre anda con su guitarra y Flor (Gabriela Zamora) es de las que le dan oportunidad de cantar en su negocio, donde muchos que lo escuchan se sienten identificados con sus canciones. Poco a poco, lo van invitando a tocar a la Ciudad de México, adquiriendo fama, pero cada que puede, regresa a su pueblo para cantar en ese primer lugar que le abrió las puertas. El actuar una historia tan similar a la suya y a la de miles de personas, lo hace recordar esos primeros años.

MUY SIMILAR

"Yo como a mis 16 fue cuando ya empecé a creerlo, yo no tenía duda que se iba a hacer realidad, estás hablando de un muchacho que no tenía un estilo definido de cantar, que no tenía canciones grabadas, pero yo lo veía tan real, lo creí tanto, mi mamá me hizo creerlo tanto que al final de cuentas creo que las cosas, el universo, dios, la vida, comienza a acomodarlo todo".

En cuanto a mezclar la actuación con la música, consideró que ellos también tienen algo de actores gracias a su trabajo.

"Nosotros en los videos medio actuamos, y actuar en la novela no fue algo para mí lejano a lo que uno como artista hace en los videos, pero fue una gran sorpresa y es lo que más he disfrutado, es que entre tantos artistas buenos que hay en México, talentosos a los cuales admiro, que le den a uno la oportunidad de escribir una canción para una novela y todavía que te den la oportunidad de cantarla, producirla y que te digan sí, tu canción es la que va a quedar, para mí es un sentimiento muy bonito, es una experiencia muy agradable, agradezco la oportunidad de El Güero Castro en darme la oportunidad, les agradezco en el corazón".