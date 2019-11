Actuará en los American Music Awards

El músico británico Ozzy Osbourne actuará por primera vez desde su cirugía vertebral, el próximo 24 de noviembre en los American Music Awards, donde compartirá escenario con los raperos Post Malone y Travis Scott.

A través de sus redes sociales, el artista de 70 años dio a conocer que se presentará en la gala del próximo domingo, donde estrenará en televisión el tema Take what you want, en el que colaboró con Post Malone.

"Estamos subiendo al escenario de #AMAs para el estreno mundial de ´Take what you want´ este domingo 24 de noviembre a las 8/7c en los American Music Awards en ABC!", indicó en su cuenta de Twitter.

Luego del lanzamiento de su nuevo sencillo en solitario titulado Under the Graveyard, que forma parte de su próximo material discográfico Ordinary Man, a estrenarse en 2020, informó que en su gira No More Tours Vol. 2 compartirá escenario con Marilyn Manson.

"He girado con Ozzy muchas veces y siempre ha sido jodidamente espectacular. Estoy honrado por hacerlo de nuevo. Esta no hay que perdérselas", manifestó Marilyn Manson.

En otoño del próximo año, se sumará a la gira Judas Priest para las fechas en Europa, que también serán parte de la celebración del 50 aniversario de la banda dirigida por Rob Halford.