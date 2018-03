Actuará cinta de terror

Demian Bichir protagonizará una nueva versión de la película de terror La Maldición, informó Variety.

La británica Andrea Riseborough también fue anunciada como parte del elenco.

La cinta será escrita y dirigida por Nicolas Pesce, quien en 2016 estrenó el largometraje The Eyes of My Mother. Sam Raimi y Rob Taper fungirán como productores.

“Nos emociona mucho esta nueva adaptación. Consultamos el material original para presentar un emocionante viaje sobrenatural que explora los terrores de los suburbios estadounidenses”, dijo Raimi en un comunicado.

Ju-on: La Maldición es una película japonesa estrenada en 2002 sobre una casa vinculada con varias muertes y desapariciones. En 2004 se estrenó un remake estadounidense protagonizado por Sarah Michelle Gellar.

Se espera que la filmación de la nueva película comience en mayo.