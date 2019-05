Actúan vecinos con cuadrillas ´antibaches´

Debido al deterioro que presenta la brecha E-99 donde se encuentran las maquiladoras del Parque Industrial Reynosa, así como la ruta para el Puente Internacional Reynosa-Pharr, desde hace varias semanas un grupo de ciudadanos llegó al cruce de Luis Donaldo Colosio para tapar los baches y huecos.

Con cubetas rellenas de escombro y un par de palas enfrentan el problema.

"Nos surgió la idea de venir porque siempre transitamos por aquí y pues no era justo, a mi se me poncharon varias llantas y se dañaron mis rines, no esperábamos que la gente se fuera a sumar". mencionó Juan, uno de los participantes.

Por inercia se fueron creando pequeñas cuadrillas de voluntarios denominadas "anti baches" que además, reciben propinas de los conductores, su presencia comenzó a notarse entre los comercios cercanos, quienes les llevan botellas de agua o alimento para soportar las altas temperaturas.

"Es una alternativa, ya que si no hay quien lo haga pues los ciudadanos si podemos, obvio esta es una solución temporal porque las lluvias luego remueven todo, pero la intención y el esfuerzo se hacen".

En otros puntos de la ciudad este movimiento se ha replicado e incluso existen quienes han adaptado este oficio como la mejor opción para llevar sustento a sus familias.