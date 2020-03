Actúan estrellas de NY desde casa

La organización estadounidense The Actors Fund, que beneficia a trabajadores de teatro, anunció el proyecto "Stars in the House", mediante el cual actores ofrecen minipresentaciones musicales desde sus casas.

Laura Benanti, Norbert Leo Butz, Gavin Creel, Raúl Esparza, Audra McDonald, Idina Menzel, Alice Ripley, Adam Pascal, Keala Settle y Patrick Wilson son algunos de los histriones que participan en este programa.

Las transmisiones se realizan en vivo a las 14:00 y 20:00 horas (tiempo de Nueva York) en el canal The Actors Fund de YouTube, así como en los sitios web www.playbill.com y www.broadwayworld.com.

Los videos también se pueden ver más tarde.

En cada video, los actores interpretan algunas de sus canciones más célebres y responden a preguntas sobre sus carreras.

The Actors Fund, con sede en Nueva York, es un grupo fundado en 1882 que provee atención médica, apoyo financiero y seguros a trabajadores de entretenimiento en Estados Unidos.

Entre los propósitos de esta iniciativa se encuentra recaudar fondos para los esfuerzos de la organización contra el coronavirus Covid-19.

Para más información se puede consultar el sitio web www.starsinthehouse.com