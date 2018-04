Actualizarán a abogados en nuevo Sistema Penal Acusatorio

Certificarlos es coartarles el derecho de ejercicio a la profesión... estamos desde el momento en que recibimos un título con su cédula . Horacio Ortiz Renán, magistrado presidente del Tribunal

Cd. Victoria, Tam.- A casi dos años de la implementación del nuevoen el estado, y a nivel nacional, el Poder Judicial dehabrá de llevar a cabo cursos de actualización en abogados defensores para la implementación de este tipo detanto en lo Penal, Laboral, Civil y lo Familiar.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Horacio Ortiz Renán, recordó que tras la implementación de este nuevo sistema muchos abogados defensores se quedaron sin conocer los pormenores de este. "Tuvimos que ser autodidactas porque obvio el Gobierno anterior en su derecho se dedicó a capacitar jueces, ministerios públicos y defensores".

Será a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado donde habrán de ser impartidos dichos talleres enfocados en la Oralidad, "algunos abogados defensores desconocen el sistema, estamos viendo que se está polarizando, por ejemplo cuando un abogado particular no domina el tema están contratando a un abogado particular que sí lo domina".

Ortiz Renán rechazó certificar a los abogados que se encuentren capacitados en la Oralidad sino que optó por capacitar a aquellos defensores que no cuentan con esta facultad para incursionar en los campos del Derecho que todavía no implementan este formato.

"Certificarlos es coartarles el derecho de ejercicio a la profesión, vería con dudas una certificación porque certificados estamos desde el momento en que recibimos un título con su cédula".