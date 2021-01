Actualizan hoy decreto sanitario en plena crisis

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud anunciará hoy los cambios en torno a las fases de la nueva normalidad para Reynosa y el resto de municipios de Tamaulipas, luego de que la curva de contagios por el Covid-19, así como de fallecimientos haya aumentado en los primeros días del 2021.

La expectativa de cámaras de comercio es que no aparezcan restricciones para la venta de comida, artículos de primera necesidad o higiene, y que tampoco cambien los horarios para quienes ofrecen ropa, zapatos, joyería, electrónica, aparatos decorativos, entre otros.

Actualmente nuestro estado se divide en las categorías II y III de la nueva normalidad, por lo que la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) mantiene confianza en que la situación permanezca así, sin retrocesos a la fase I. "Esperaremos los lineamientos de las autoridades pero creemos que los cambios no serán drásticos, que el ritmo que tenemos para avanzar va a continuar, quizá puedan existir algunos cambios para giros no esenciales, pero estamos tranquilos, no se debe generar pánico", expresó Roberto Cruz, secretario del gremio en Reynosa.

Las nuevas cláusulas han protagonizado aún sin conocerse, una serie de rumores a través de aplicaciones de mensajería instantánea y de redes sociales que recientemente fueron desmentidos por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), y que aseguraban que habría escasez de alimentos y de otros básicos por lo menos durante 15 días.

Por lo que Cruz insistió en que no esperan cambios drásticos.

La última vez que Reynosa retrocedió en torno a las fases de la nueva normalidad fue durante julio del 2020, cuando de la fase II se determinó el atraso a fase I.

La actualización al decreto surge luego de 15 días sin cambios.