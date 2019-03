Actualizaciones y novedades que llegarán a WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, por lo que las novedades y actualizaciones que integre la plataforma siempre serán bienvenidas.

Después de muchas peticiones y exigencias por parte de los usuarios, finalmente WhatsApp decidió complacerlos con nuevas herramientas, modalidades y actualizaciones.

Modo oscuro WhatsApp

Una de las características más atractivas que llegará es, quizá, el modo oscuro que tanto ha sido solicitado.

Además, la app permitirá cargar una imagen recibida directamente en Google para buscar imágenes similares o iguales en Internet con el objetivo de combatir las fake news que suelen difundirse a través de la plataforma. De ese modo, el usuario tendrá la facilidad de identificar si está recibiendo información falsa o no.

Algunas redes sociales como Twitter, YouTube o Messenger ya integran el modo oscuro; una modalidad que, además de evitar que la batería se desgaste, permite que la vista no se canse.

El modo oscuro llegará pronto a WhatsApp de acuerdo con una publicación de WABetaInfo, un sitio que suele tener gran reputación cuando se habla de novedades que se integrarán en la app.

La siguiente imagen muestra cómo luciría:

Enlaces internos en WhatsApp

Hasta el momento, si un usuario envía un enlace a través de una conversación, automáticamente se abre el navegador (Chrome, Safari, entre otros).

Próximamente, WhatsApp integrará su propio navegador web para no tener que salir de la aplicación al abrir un link. Lo mejor de todo es que no registrará nada porque no contará con un historial de búsqueda.

Permiso para entrar a grupos

Por fin se acabarán las excusas para no estar en un grupo en el que no queremos estar.

Cada usuario recibirá una solicitud antes de entrar a un grupo para decidir si entrar o no... ¡Justo lo que necesitábamos!