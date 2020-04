Actúa en serie de Showtime

Adriana Barraza era aún muy pequeña cuando su abuela le pedía que no pasara después de las siete de la noche por cierto pasillo de su casa, pues se aparecía lo que ella llamaba "el bultito". La actriz nominada al Oscar por su trabajo en "Babel" recuerda que sentía algo de miedo, pero no sólo por eso sino porque oía cosas extrañas.

"Estaba en el comedor y oía que venían pasitos, pero no había nadie", recuerda. "De repente en la vida te llevas tus buenos sustos, porque hay cosas inexplicables; mi familia de parte de mi papá era muy católica; un día mi abuela me dijo que se había muerto una amiga de ella y su amiga había ido a despedirse", agrega.

La familia paterna, apunta Adriana Barraza, a veces matizaba hacia la oscuridad. Una tía le decía que por favor no se durmiera sobre su lado izquierdo, pues generaba cosas terribles, por ejemplo.

"Estamos con cosas maravillosas los mexicanos, parte tiene que ver con el esoterismo, los ancestros, es una cultura divina, tenemos mucho nuestra historia sobrenatural", comenta.

Así, cuando le llegó la invitación para formar parte de la nueva temporada de "Penny Dreadful: City of Angels", que estrenó ayer domingo por Showtime, no lo pensó dos veces.

"Es una serie en la que una familia mexicana y el esoterismo tienen mucho que ver, la historia se sitúa en 1938", señala. La producción corre a cargo del nominado al Oscar, John Logan, por los guiones de "La invención de Hugo Cabret", "El aviador" y "Gladiador".

GRAN ELENCO

En el elenco se encuentran Natalie Dormer ("Game of thrones"), Daniel Zovatto ("Lady Bird") y Jessica Garza ("La purga"). "Son cinco miembros de una familia, María Vega y sus hijos, que viven en Los Ángeles, pero creo que logran decirle al espectador, recordarle, que el mexicano no sólo llegó porque se cruzó o es un alien, entendiendo esto como extranjero sino que era su territorio", apunta.

"En el marco hay una batalla sobrenatural terrible, hay una Santa Muerte que no es la que se conoce ahora con el narco; desde que hice Rambo investigué y en EU hay muchos templos antiguos desde 1920 y hacen como una religión alternativa", indica.

EN CINE

No vuela y ni es más rápida que una bala, tampoco puede cargar camiones y menos hacerse invisible, pero Barraza es ahora maestra de los superhéroes que protegerán al mundo en el cine.

La actriz integra el filme "We can be héroes", que dirige Robert Rodriguez, realizador de "El mariachi" y "Miniespías", ahora en posproducción.

La historia inicia cuando un grupo de aliens llega a la Tierra y se necesita que alguien la proteja a costa de todo, siendo los hijos de los superhéroes adultos quienes toman la batuta. "La abuela Moreno, como se llama el personaje, es una señora que no tiene poderes, pero entrena a todos, es graciosa y fuerte, haciendo ver que todos somos héroes desde adentro", indica Barraza.