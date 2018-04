Actriz porno insiste en que Trump testifique

Michael Avenatti, representante legal de Stormy Daniels, presentó la petición en una corte federal de Los Ángeles, donde busca que se celebre un juicio con jurado con la inclusión de un testimonio del Mandatario estadounidense y su abogado personal, Michael Cohen, sobre el pago de 130 mil dólares previo a la elección presidencial de 2016, como parte de un acuerdo de confidencialidad que ella busca invalidar.

La semana pasada, el Presidente respondió por primera vez a las cuestionamientos sobre la actriz, y aseguró que desconocía el pago efectuado por Cohen, además de que desconocía el origen de dicho dinero.



La Casa Blanca informó que el Mandatario niega la relación y Cohen ha señalado que realizó el pago con su propio dinero, sin la ayuda de Trump Organization ni del equipo de campaña del ahora Presidente.



Cohen no respondió de inmediato a una petición de comentarios realizada el domingo.



Avenatti presentó una moción similar un poco más de una semana antes, pero un juez la consideró prematura.



Por lo que volvió a presentarla luego de que el Presidente pidió a un juez federal que ordenase un arbitraje privado en el caso.



La semana pasada, Trump y Cohen presentaron documentos con los que solicitaron que el caso fuese escuchado por un árbitro en lugar de un jurado, procedimiento al que se opone el abogado de Daniels.



En su moción, Avenatti aseguró que busca interrogar al Mandatario estadounidense y Cohen durante no más de dos horas.



Sus declaraciones son necesarias para determinar si el republicano sabía del acuerdo y si verdaderamente no sabía nada sobre el pago de 130 mil dólares, añadió cuestionando si el Mandatario participó en los esfuerzos para silenciar a la actriz.



Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, indicó en una entrevista reciente en el programa de CBS 60 Minutes que fue amenazada por un hombre no identificado para que guardase silencio sobre su encuentro con Donald Trump.



Avenatti compartió a través de Twitter una foto en la que, según describió, Daniels estaba trabajando con un retratista forense para recrear la imagen de la persona que la habría amenazado en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 cuando iba con su hija pequeña.



Si la petición judicial fuera aprobada, sería la primera vez que un Presidente en activo testifique desde que Bill Clinton tuvo que responder a preguntas sobre su conducta con las mujeres en 1998.