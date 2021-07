Actriz donde sea

En menos de seis meses, Claudia Ramírez ha estado en cine, con "El club de los idealistas", en tv como parte del melodrama "Fuego ardiente" y ahora en una plataforma streaming con la serie "¿Quién mató a Sara?", tres formatos distintos que le permiten experimentar como actriz, pero confiesa que, si lo hubiera querido hacer hace una década, sería inimaginable.

"En México hubo un par de décadas donde decían que si hacías teatro no podías hacer cine o si hacías cine no podías hacer tv y siempre me pareció mal ese pensamiento porque somos actores en cualquier plataforma, lugar o tabla", detalló.