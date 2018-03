Actriz amenazó a Trump con romper un acuerdo

El 17 de octubre de 2016, un abogado envió un correo electrónico que muestra que Daniels estaba considerando divulgar su supuesto romance con Trump.



"Tenga en cuenta que mi cliente considera que su acuerdo de liquidación está cancelado y anulado", escribió el abogado de Daniels, Keith Davidson, en el correo dirigido al equipo legal de Trump, de acuerdo con el rotativo.



Sin embargo, 10 días más tarde llegó el pago y Daniels mantuvo su historia en secreto hasta después de que Trump fue electo.



El día que Daniels amenazó con cancelar el trato, manifestantes rodearon la Torre Trump para protestar contra los rudos comentarios que hizo sobre las mujeres en una cinta de Access Hollywood con Billy Bush años antes.



"Los medios intentan manipular las elecciones dando credibilidad, y esto es cierto, dando crédito a las historias falsas que no tienen validez y que pasan a primera plana", dijo Trump a sus partidarios en octubre de 2016 sobre el tema o acusaciones en su contra de mala conducta sexual.



Los defensores de Daniels argumentan que el abogado de Trump, Michael Cohen, admitió que él personalmente pagó 130 mil dólares para mantener el silencio de la actriz de cintas para adultos sobre su supuesta relación con el ahora Presidente y que no rompieran el acuerdo que habían alcanzado previamente.



En comentarios previos al diario The New York Times, Cohen dijo que ni la Organización Trump ni la campaña Trump fueron parte de la transacción con Clifford, y ninguno le reembolsó el pago.



"El pago a la señora Clifford fue legal, y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie", dijo Cohen.



Daniels se ha aprovechado de su nueva notoriedad y ha lanzado una gira por clubes de "striptease" en todo el país, apodada "Making America Horny Again" y ahora está amenazando revelar más detalles sobre el encuentro.