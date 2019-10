Activistas salen en defensa del aborto. Líderes religiosos bendicen clínica

McAllen, Tx. - Grupos de defensa del aborto y líderes religiosos dieron su bendición a una clínica donde se ofrecen dichos servicios en la ciudad fronteriza de McAllen.

Uno de estos grupos, Just Texas y Catholics for Choice se hicieron presentes en el centro médico Whole Woman’s Health, y con pancartas y mensajes de apoyo demandaron que las mujeres tengan acceso a la salud reproductiva así como también al aborto.

El evento contó con activistas abortistas y diversos líderes, quienes dijeron que estas “bendiciones” confirman “la santidad del trabajo que hacemos”.

“Estoy aquí no solo como una persona que tuvo un aborto, estoy aquí porque creo en la misión de esta clínica. Es tiempo de dejar se usar la religión contra la comunidad. Somos cristianos, somos católicos, somos personas de diferentes pasos de vida. Venimos a apoyar a todos los quieren el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos”, dijo Nancy Cárdenas Peña, directora del Instituto de reproducción femenina (Latina).

El centro de salud brinda servicios de aborto y otros servicios de salud reproductiva a mujeres en el sur de Texas.

Después de la bendición, los participantes se reunieron alrededor de la clínica con velas y carteles para demostrar su apoyo al personal de la clínica y a aquellos que buscan atención de salud reproductiva allí y en otros lugares.

“Como cuestión de fe, a las mujeres se les ha dado libre albedrío con respecto a sus cuerpos”, dijo la reverenda Erika Wilson, de The Awakening Espiritual Community de San Antonio. “Como cuestión de fe, las creencias de uno sobre la naturaleza de la vida es una cuestión teológica, no legislativa”.