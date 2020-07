Activistas demandan por gas lacrimógeno

Oregon.

Dos grupos que protestan por los agentes federales enviados por el presidente Donald Trump a Portland para controlar las manifestaciones afuera de un tribunal federal, han demandado al Departamento de Seguridad Nacional bajo el argumento de que violó la Constitución al enviar agentes para dispersar a la multitud con gas lacrimógeno y balas de goma.

Los grupos Wall of Moms (Muro de las Mamás) y Don´t Shoot Portland (No Disparen Portland) presentaron la demanda el lunes contra el secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf y otros funcionarios federales. La agencia no respondió de momento una petición de comentario sobre la demanda.