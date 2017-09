Activa rayo bolsa de aire, automovilista resulta lesionado

TITUSVILLE, Florida, EE.UU.— El conductor de un automóvil resulta lesionado por una bolsa de aire, que se desplegó cuando le cayó un rayo a su coche mientras manejaba por la autopista interestatal 95 de Florida.

Los bomberos del condado de Brevard agregaron que un rayo también lesionó a un motociclista que manejaba cerca en la misma vía. Ambas víctimas fueron llevadas a un hospital con heridas leves.

El Cuerpo de Bomberos del Condado de Brevard no proporcionó información sobre los conductores.

Las heridas ocurrieron durante una noche tormentosa en la zona. Los bomberos dijeron que ocho casas resultaron dañadas y que los rayos iniciaron incendios el cinco árboles.

BCFR & @TitusvilleFire responded to I95 MM225NB and 220SB for car struck by lightning and motorcyclist near strike. Both xported. Minor inj pic.twitter.com/rtBpHz4sIR