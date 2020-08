Activan protocolos de salud en Poder Judicial

Reynosa.

Ante la reincorporación de las labores en el poder judicial, en Reynosa se implementan los protocolos de salud ante la pandemia.

Se hace fila para poder entrar, con cubrebocas y sana distancia, así como uso de gel antibacterial.

Además cada área determina los turnos de sus trabajadores, por lo que unos laboran en turno matutino y otros vespertino.

No se dejará entrar a las personas que no usen cubre bocas y no apliquen los protocolos que dictan los guardias en el acceso principal.